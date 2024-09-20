شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالحديد.. احرصى عليها فى فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

من المهم تناول الطعام الصحي أثناء الحمل، والتأكد من وصول جميع العناصر الغذائية الحيوية إلى الجسم، مما يغذي الأم وطفلها، ويعد اتباع نظام غذائي غني بالحديد أمرًا بالغ الأهمية، يمكن أن يعزز مناعة الأم ويحمي الطفل.



وفقا لموقع هيلث سايد نستعرض أطعمة غنية بالحديد وهي ضرورية للنساء الحوامل.

البنجر



البنجر غني بمضادات الأكسدة والألياف وحمض الفوليك، يمكنك تناوله في السلطات أو العصائر أو الخضراوات.

الفاصوليا



تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من البروتين والألياف وحمض الفوليك، ويمكن إضافته إلى السلطات.

الحمص



الحمص مصدر ممتاز للبروتين والألياف وحمض الفوليك، ويمكن تناولها في الحمص أو السلطات أو كوجبة خفيفة.

السبانخ



تعد السبانخ مصدراً غنيًا بحمض الفوليك والكالسيوم والألياف، يمكنك أيضًا تحضير طبق منفصل من السبانخ.

أوراق الحلبة

الحلبة غنية بحمض الفوليك والكالسيوم والألياف، وهي ضرورية أثناء الحمل.

الصويا



تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والأيزوفلافون، ويمكن إضافتها إلى الأطعمة المقلية أو تحويلها إلى كباب الصويا.

الرمان

الرمان هو فاكهة غنية بالحديد أيضًا، يلعب محتوى فيتامين C الموجود في الرمان دورًا مهمًا في تعزيز امتصاص الحديد، يمكن أن يكون استهلاك بذورالرمان أو شرب عصير الرمان الطازج طريقة لذيذة لرفع مستويات الهيموجلوبين لديك، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الرمان مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة.