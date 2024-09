جامعة الأميرة نورة تحتفي بالأسبوع الدولي للمحاكاة الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفى مركز المهارات والمحاكاة الطبي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم, بالأسبوع الدولي للمحاكاة الصحية 2024، للسنة الثامنة على التوالي؛ تقديرًا لجهود العاملين في مجال المحاكاة الصحية، والتوعية بأهميتها في تطوير المهارات، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمركز المهارات والمحاكاة الطبي للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، التي ترتكز على تعزيز المخرجات التنافسية، وبناء منظومة صحية متكاملة تستشرف متطلبات المستقبل، إضافة إلى استثمار الطاقات الشبابية لطالباتها، عبر الأنشطة غير المنهجية التي تلعب دورًا هامًا في بناء خبرة تعليمية وحياتية.

ويسعى المركز من خلال الاحتفاء بالأسبوع الدولي للمحاكاة الصحية، إلى الإسهام في تحقيق قفزة نوعية في التعليم الطبي، ومواكبة رؤية المملكة 2030، عبر بناء خبرات تعليمية متقدمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وإتاحة ممارسات تعليمية عالية القيمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وتضمَّنت الفعاليات استعراضًا لخدمات وإنجازات المركز, إلى جانب تنظيم ورشتي عمل وفعالية “محاكاة”، بحضور ممثلي الأقسام من مركز المهارات والمحاكاة الطبي، ومناقشة فرص التعاون مع منسوبي مستشفى الملك عبدالله الجامعي والكليات الصحية، وتسليط الضوء على أهداف تفعيل الأسبوع الدولي للمحاكاة الصحية في مشاركة المعلومات والخبرات.

وتميَّزت فعالية (المحاكاة) المخصصة للطالبات والمتدربات من الكليات الصحية، بمحطات تدريبية مزودة بالتجهيزات، والمعدات، والدمى الطبية للتدريب على مهارات سريرية، مثل: الخياطة الجراحية، القسطرة، إدارة مجرى الهواء التنفسي.

وقدَّم المركز ورشة عمل ” TOT on the Go Simulation”, لتزويد المدربين في مجال الرعاية الصحية بالمعرفة والمهارات اللازمة، وتقديم أنشطة تعليمية وتقييمية فعالة باستخدام المحاكاة, إلى جانب تنظيم ورشة ” Basic Course in Obstetric”, لتنمية المهارات الأساسية والمتطلبة لعملية التوليد للقابلات والمتدربات، باستخدام دمى طبية متطورة وغرف محاكاة.

