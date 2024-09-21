صحة ورشاقة

الصندوق العالمي يؤكد انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن مرض الإيدز والسل والملاريا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ، أنه على مدى العقدين الماضيين تمكن من النجاح في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن مرض الإيدز والسل والملاريا مجتمعة بنسبة 61% .

 

 

وأفاد الصندوق في بيان: أن محاربة تلك الأمراض الثلاثة التي يمكن الوقاية منها وعلاجها لم تنته بعد ، فما زال عدد كبير من الناس يموتون بسببها ، مبيناً أن هذه الأمراض لا زالت تعكس فوارق في متوسط العمر المتوقع ، ومؤشرات الرفاهية ما بين أفقر البلدان خاصة في أفريقيا، وأغنى البلدان وأكثرها صحة .

 

 

يذكر أنه في عام 2021 وهو العام الذي سبق تأسيس الصندوق قتلت الأمراض الثلاثة نحو 4,6 ملايين شخص على مستوى العالم ، إلا أن هذه الأعداد انخفضت حاليا إلى نحو 2,4 مليون حالة وفاة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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