شكرا لقرائتكم خبر عن تعانى دائمًا من التعب والإرهاق.. 5 عوامل قد تكون وراء ذلك والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بالإرهاق غالبًا حتى بعد النوم طوال الليل، فالإرهاق نتيجة لعوامل عديدة، ولكن أحد الأسباب الأكثر إهمالًا هو نقص العناصر الغذائية، ويحتاج جسمك إلى توازن الفيتامينات والمعادن ليعمل بأفضل حالاته، وعندما تكون بعض العناصر الغذائية مفقودة، فقد يجعلك هذا تشعر بالإرهاق والخمول وعدم القدرة على التركيز، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 عوامل يمكن أن تكون سببًا لشعورك بالتعب المستمر والإرهاق: نقص الحديد

يتم نقل الأكسجين في الجسم عن طريق الحديد، ولا تستطيع خلايا الدم الحمراء توفير ما يكفي من الأكسجين لعضلاتك وأنسجتك عندما تعاني من نقص الحديد، وقد يتسبب هذا في شعورك بالضعف والإرهاق، ونقص الحديد أكثر شيوعًا بين النساء، وخاصة أولئك اللاتي يعانين من فترات الحيض الغزيرة، وفقر الدم هو اضطراب يسببه نقص الحديد وتظهر أعراضه غالبًا في شكل إرهاق ودوار وضيق في التنفس.

نقص فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في تنظيم الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، وبدون الحصول على ما يكفي منه، قد تشعر بالخمول أو الاكتئاب، ونظرًا لأن ضوء الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د، فإن أولئك الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل معرضون لخطر نقصه، ويمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين د إلى الشعور بالتعب وضعف العضلات، ويمكن أن يساعد تضمين الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والحليب المدعم وتناول المكملات الغذائية، وخاصة خلال فصل الشتاء، في تحسين حالتك المزاجية، وتعزيز مستويات الطاقة .

نقص فيتامين ب12

يعتمد إنتاج خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب على فيتامين ب12، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين الشديد إلى تقلبات مزاجية ومشاكل في الذاكرة وإرهاق شديد، ويعتبر النباتيون بشكل خاص أكثر عُرضة للخطر لأن المنتجات الحيوانية هي المصدر الأساسي لفيتامين ب12، ويعتبر الشعور بالتعب والضبابية في الدماغ والوخز في اليدين والقدمين هي علامات على نقص فيتامين ب12، ويمكن أن يمنع تناول الحبوب المدعمة ومنتجات الألبان والبيض أو التفكير في تناول مكملات فيتامين ب12 هذا النقص.

نقص الماغنيسيوم

يشارك المغنيسيوم في مئات الوظائف الجسدية، بما في ذلك إنتاج الطاقة وتحسين وظائف العضلات، ويمكن أن تؤدي مستويات المغنيسيوم المنخفضة إلى الشعور بالتعب والتهيج وتشنجات العضلات، وقد يتداخل تناول المغنيسيوم غير الكافي أيضًا مع نومك، مما يؤدي إلى تفاقم الشعور بالتعب، وتعد الأطعمة مثل اللوز والأفوكادو والخضروات الورقية مصادر ممتازة للمغنيسيوم، ولكن المكملات الغذائية قد تكون مفيدة أيضًا إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى المغنيسيوم.

نقص حمض الفوليك

حمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب9، مهم لإنتاج الحمض النووي ونمو الخلايا، وهو مهم بشكل خاص للنساء الحوامل ولكنه يلعب أيضًا دورًا في مستويات الطاقة للجميع، ويمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى الشعور بالتعب وضعف التركيز والتهيج، ويمكنك تعزيز مستويات حمض الفوليك لديك عن طريق تناول المزيد من الخضروات الورقية والفاصوليا والفواكه الحمضية، وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري تناول مكملات حمض الفوليك.