شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات غير معروفة لانخفاض ضغط الدم.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

ضغط الدم المنخفض هو ذاك النوع الذي يحدث فيه تدفق قليل للدم وغير كافي في الأوردة والشرايين، هذا الأمر الذي يخلف بعض الأعراض المرضية، تلك الأعراض التي يشعر بها المريض بمجرد انخفاض ضغط دمه.

أعراض انخفاض ضغط الدم

ذكر تقرير نشر في موقع توب دكتورز الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض أن هناك أنواعا من إنخفاض الدم منها الوضع الموضعى، الذي يحدث بسبب الوضعيات المختلفة بعد الجلوس أو الاستلقاء، ومنها ضغط الدم الذي يحدث بعد تناولك لوجبة غذائية ما لدى بعض الأشخاص تؤثر على ضغط دمك، فضلا عن ضغط الدم المحيط الذي ينخفض بشكل مستمر وعلى مدى بعيد وفترات طويلة.

تابع التقرير موضحا أن هناك علامات وأعراض شائعة ومعروفة لإنخفاض ضغط الدم والتي من بينها أن يشعر المريض بحالة من الدوار الشديد وعدم القدرة على الاتزان مع حالة من التعب والوهن والضعف العام للجسم، مع صعوبة الرؤية وعدم وضوح فيها كذلك بعض المشاكل في التركيز.

أما عن العلامات والأعراض غير المعروفة أو غير الشائعة فتلك التي تظهر بشكل متسارع وتكون أيضا حالة طارئة تحتاج للعرض على الطبيب المختص، ومن بين هذه الأعراض هو الارتباك الشديد وعدم القدرة على الفهم أو الإدراك، كذلك التعرق الشديد مع ضعف النبض القلبي بشدة، وأكد التقرير على ضرورة عرض من يعاني من إنخفاض ضغط الدم على الطبيب المختص والمتابعة ما هو عدم إهمال هذه الحالة فهي حالة ليست ببسيطة كما يعتقد البعض فقد تؤدي في الحالات المتقدمة للغاية أو التي تنتج عن المشكلات في المخ أو في أحد أعضاء الجسم إلى الدخول في صدمة أو فشل عضوي.