انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تقرر تخصيص جلسة اليوم لانتخاب الرئيس فقط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة البرلمان قررت الغاء الفقرة الاولى والثانية من جدول اعمال جلسة اليوم وابقاء فقرة انتخاب رئيس المجلس فقط"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 18 مايو/ أيار 2024، جلسة "مهمة" قد تغير من الساحة السياسية كثيراً، اذ يوجد في جدول الاعمال 3 فقرات أهمها انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.