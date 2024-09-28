انت الان تتابع خبر الزيدي: الحرب الشاملة قادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، إن "النفاق الامريكي وتصريحاتهم الكاذبة مثل (تهدئة ، وسلام، وليس لنا علم بالعملية)".واضاف، ان "الجميع يعلم ان الطائرات الامريكية F16 , F35 لا تقلع من الارض الا بموافقة الجانب الامريكي فضلاً عن تسليح الاحتلال وتجهيزه بأسلحة دمار".

وتابع: "امريكا العقل المدبر والغرب شريك اساسي في كل الجرائم وتغطيتها".

واكد ان "الحرب الشاملة قادمة لا محالة".