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الزيدي: الحرب الشاملة قادمة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، إن "النفاق الامريكي وتصريحاتهم الكاذبة مثل (تهدئة ، وسلام، وليس لنا علم بالعملية)".

واضاف، ان "الجميع يعلم ان الطائرات الامريكية F16 , F35 لا تقلع من الارض الا بموافقة الجانب الامريكي فضلاً عن تسليح الاحتلال وتجهيزه بأسلحة دمار".

وتابع: "امريكا العقل المدبر والغرب شريك اساسي في كل الجرائم وتغطيتها".

واكد ان "الحرب الشاملة قادمة لا محالة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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