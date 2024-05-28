انت الان تتابع خبر عضو في الاطار عن اغلاق السفارة الامريكية: من أين سنأتي بالخبز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحياني في حديث لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الاطار مع اغلاق جميع السفارات التي تقف مع اسرائيل ان كانت عربية او اجنبية بما فيها الامريكية والبريطانية وحتى الاماراتية".

واضاف، انه "نحن مع رأي السيد مقتدى الصدر بغلق السفارة الامريكية لكن ستكون هناك تبعات وتطبيقه حاليا غير ممكن"، متسائلاً "من اين سيأتي الشعب بـ"الخبز" اذا اغلقنا السفارة الامريكية".



وتابع، انه "لا نعرف الجهات التي استهدفت المطاعم الامريكية في بغداد".