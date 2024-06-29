رد برلماني على تصريح عضو بالكونغرس: ندعم فائق زيدان وندين التدخلات الاميركية

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

ردت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، على تصريح عضو بالكونغرس تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما اشارت الى دعم مجلس النواب لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان، مستنكرة التدخلات الأميركية.

وقالت نصيف في تدوينة على منصة X تابعتها الخليج 365، "عندما تكون الإساءة صادرة من عضو في الكونغرس الأمريكي إلى أعلى سلطة قضائية في العراق، يجب أن يأتي الرد من الخارجية العراقية أولاً، ثم من السلطة التشريعية، وبالطريقة التي تحفظ هيبة مجلس القضاء الأعلى باعتباره مؤسسة دستورية".

وأضاف "نحن في السلطة التشريعية نعبر عن كل الاحترام والتقدير والدعم للقاضي فائق زيدان وندين التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي".