انت الان تتابع خبر السيد الصدر يستعرض أهم "المحاذير" في احياء الشعائر الحسينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر، في كلمة بملتقى الرواديد والشعراء الحسينيين، انه يجب الاستمرار على الشعائر الحسينية خصوصا مع تعرضها الدائم الخطر، فيما اعتبر ان الخطر الذي يأتي من داخل الشعائر اكبر من الذي يأتي من خارجها.وشدد الصدر على ضرورة خلو الشعائر من الثغرات الفقهية والاخطاء وان يتصدى لها من لايمتلك العلم والفقه، وكذلك ادخال الموسيقى والطرب والاختلاط المحرم.

وأشار الصدر الى ان اللطم يكون على اهل البيت حصرًا، لذلك من الضرورة خلو القصائد الحسينية من تفاصيل أخرى واللطم عليها مثل ذكر الأطعمة والتفاخر بالموائد، بدلا من ذكر مظلومية اهل البيت.

ادناه نص كلمة السيد الصدر: