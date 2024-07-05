انت الان تتابع خبر لحماية كلمة المرور من الهاكرز.. اتبع هذه النصائح! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بشأن أمان كلمات المرور

معظم كلمات المرور المستخدمة حاليًا ضعيفة وقابلة للاختراق بسهولة

لتقوية كلمات المرور، يوصي الخبراء بما يلي:

- استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب - اختر كلمات غير متوقعة

- تجنب استخدام المعلومات الشخصية كتواريخ أعياد الميلاد أو أسماء العائلة

- استخدم حلول إدارة كلمات المرور الحديثة (تطبيقات تصدر لك كلمات بدلا عنك)

- فعّل خاصية المصادقة الثنائية (2FA) - استخدم حلول أمان موثوقة