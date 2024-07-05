علوم وتكنولوجيا

لحماية كلمة المرور من الهاكرز.. اتبع هذه النصائح!

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بغداد - ياسين صفوان - بشأن أمان كلمات المرور

معظم كلمات المرور المستخدمة حاليًا

ضعيفة وقابلة للاختراق بسهولة
لتقوية كلمات المرور، يوصي الخبراء بما يلي:
-          استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب

-          اختر كلمات غير متوقعة

-          تجنب استخدام المعلومات الشخصية

كتواريخ أعياد الميلاد أو أسماء العائلة

-          استخدم حلول إدارة كلمات المرور الحديثة

   (تطبيقات تصدر لك كلمات بدلا عنك)

-          فعّل خاصية المصادقة الثنائية  (2FA) 

-          استخدم حلول أمان موثوقة

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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