انت الان تتابع خبر لحماية كلمة المرور من الهاكرز.. اتبع هذه النصائح! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بشأن أمان كلمات المرور
معظم كلمات المرور المستخدمة حاليًا
ضعيفة وقابلة للاختراق بسهولة
لتقوية كلمات المرور، يوصي الخبراء بما يلي:
- استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب
- اختر كلمات غير متوقعة
- تجنب استخدام المعلومات الشخصية
كتواريخ أعياد الميلاد أو أسماء العائلة
- استخدم حلول إدارة كلمات المرور الحديثة
(تطبيقات تصدر لك كلمات بدلا عنك)
- فعّل خاصية المصادقة الثنائية (2FA)
- استخدم حلول أمان موثوقة