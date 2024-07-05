انت الان تتابع خبر رسالة "غامضة" من بنكين ريكاني بشأن زيارة بارزاني: كل ما قيل لم يحدث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر ريكاني في تغريدة تابعتها الخليج 365، "شاهدت وسمعت وقرأت تعليقات (المحللين والمدونين والناشطين) الذين نقلوا عن العصفورة والبطة وبعضهم عن علم يقين، نقلوا سيناريوهات حوارية بين الزعيم بارزاني وقادة ورؤساء احزاب وفصائل، واؤكد كل ما قيل لم يحدث أبداً أبداً، اهنئهم على خيالهم الواسع واشكرهم على هذا الدرس لأنني وبصراحة ومثل الكثير منكم كنت احيانا اصدق كلامهم".واختتم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أمس الخميس، زيارته للعاصمة العراقية بغداد، بعد أن أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وسياسيين إلى جانب سفراء دول عدة.