انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. جدل الجواز الأحمر داخل البرلمان ومطالبات بتعديل سلم الرواتب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • الجواز الاحمر يشعل جدلا داخل البرلمان.. اعتراض على منحه مدى الحياة.. وتواقيع نيابية لسحب القانون.
• اللجنة القانونية تطالب بالزام النواب حضور الجلسات.. تحديد الاثنين المقبل موعدا لاجتماع رؤساء الكتل.
• حراك لاستجواب وزير الكهرباء بشأن نقص الطاقة.. وبرلمانيون يحملون العيداني مسؤولية تفشي الفساد في البصرة.
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• اللجنة القانونية تطالب بالزام النواب حضور الجلسات.. تحديد الاثنين المقبل موعدا لاجتماع رؤساء الكتل.
• حراك لاستجواب وزير الكهرباء بشأن نقص الطاقة.. وبرلمانيون يحملون العيداني مسؤولية تفشي الفساد في البصرة.
• للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.. عشرات الموظفين يتظاهرون وسط بغداد.. وانتقادات تطال الحكومة لسحبها قانون الخدمة المدنية.
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