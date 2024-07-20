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نشرة السومرية.. جدل الجواز الأحمر داخل البرلمان ومطالبات بتعديل سلم الرواتب

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بغداد - ياسين صفوان - • الجواز الاحمر يشعل جدلا داخل البرلمان.. اعتراض على منحه مدى الحياة.. وتواقيع نيابية لسحب القانون.

• اللجنة القانونية تطالب بالزام النواب حضور الجلسات.. تحديد الاثنين المقبل موعدا لاجتماع رؤساء الكتل.


• حراك لاستجواب وزير الكهرباء بشأن نقص الطاقة.. وبرلمانيون يحملون العيداني مسؤولية تفشي الفساد في البصرة.

• للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.. عشرات الموظفين يتظاهرون وسط بغداد.. وانتقادات تطال الحكومة لسحبها قانون الخدمة المدنية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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