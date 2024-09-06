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الامارات | محمد بن راشد: أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي.. حاكم عجمان.. لك منا كل التحية والتقدير

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "x"، "تويتر" سابقاً، 

أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي .. حاكم عجمان … لك منا كل التحية والتقدير ..

لك منا ومن شعبك كل المحبة والتوقير ..

بذلت غالي السنين لوطنك دولة الإمارات ولإمارتك الغالية عجمان .. تأسيساً وبناءً وقيادةً .. ومشاركة مخلصة في الحفاظ على كيان الاتحاد وروحه ومبدأه.. رفيقاً للمؤسسين .. ومسانداً وعضيداً لمن جاء بعدهم..

أخي الشيخ حميد .. نفخر بك علماً خالداً من أعلام دولتنا .. ونفخر بأبنائك الذي يواصلون مسيرتك المباركة .. وندعو الله أن يديم عليك الخير والصحة والتوفيق في مسيرتك المباركة .

أخوك الدائم على محبته .. محمد بن راشد .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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