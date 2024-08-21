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انت الان تتابع خبر ما هي قصة الطالقاني؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تفاصيل القضية
ونشرت وسائل إعلامية وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، تتضمن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.
وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه:
1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
وبحسب مصدر امني فأن "القوة قامت بسحب أفراد الحماية الأمنية كافة ومصادرة عدد من الأسلحة الموجودة في المركز، ومع ذلك، لم يتم القبض على الطالقاني نظرًا لعدم تواجده في المركز وقت المداهمة".
وبحسب وسائل إعلامية ان "الطالقاني انشأ كروب على واتساب واطلق عليه (مركز الرافدين للحوار)، والذي يقوده شاب غامض يتواجد فيه كبار المسؤولين في الدولة العراقية وأعضاء مجلس نواب ومحافظين ووكلاء وزارات، حيث التقى الطالقاني بكبار الشخصيات السياسية، ويوفد أعضاء الكروب الى خارج البلاد برفقة وزراء ومسؤولين لحضور مؤتمرات وحوارات حكومية رسمية.
كما عقد ورشة عمل عن قانون الانتخابات استضافة أعضاء مجلس وزراء ووزراء ومستشارين لرئيس الجمهورية وغيرهم من السياسيين.
من اين يتم تمويل هذا الكروب وكيف يدخل اعضاءه لمناقشة أي مسؤول وحضور مؤتمرات مهمة داخل المنطقة الخضراء؟