انت الان تتابع خبر 5 شبكات تواصل اجتماعي بديلة تستحق التجربة والان مع التفاصيل
ومع ذلك، فإن هذه المنصات لم تكن دون تكلفة، إذ إنها تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين لاستهدافهم بالإعلانات بشكل أفضل، كما أنها تتغاضى عن بعض السلوكيات غير المرغوبة، بما في ذلك خطاب الكراهية، باعتبارها جزءًا من تكاليف ممارسة الأعمال. لكن هناك بدائل تنمو بسرعة، تقدم تجارب جديدة، وتكسر النمط التقليدي لهذه المنصات.
منصة Friendica
منصة Mastodon
Mastodon هي منصة مفتوحة المصدر للتدوين المصغر، مشابهة لتويتر أو إكس.
ومنذ إطلاقها قبل ثماني سنوات، أصبحت موطنًا لثقافة نشطة تعتمد على مشاركات جادة ومثيرة للتفكير. توفر أدوات متقدمة لحماية الخصوصية والتحكم في من يرى مشاركاتك، بالإضافة إلى إمكانية كتم صوت وحظر المستخدمين والخوادم.
منصة Mobilizon
منصة PeerTube
بديل مفتوح المصدر ليوتيوب، تتيح PeerTube مشاركة الفيديوهات دون الإعلانات المزعجة التي تظهر قبل أو خلال المقاطع، تقدم تجربة مستخدم خالية من التشويش والإعلانات.
منصة Pixelfed
تشبه هذه المنصة إنستغرام، وتتيح للمستخدمين تحميل الصور والفيديوهات وتعديلها ومشاركتها دون إعلانات. التطبيقات الخاصة بنظامي Android وiOS لا تزال قيد الاختبار، لكنها تعمل بشكل ممتاز على أجهزة الكمبيوتر.