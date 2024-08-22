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وزير الخارجية السعودي يصل بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية".

وسيجري بن فرحان، خلال الزيارة، مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية والعراق، خاصة في ظلّ التطورات الإقليمية التي تتطلّب التنسيق بين البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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