انت الان تتابع خبر وزير الخارجية السعودي يصل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية".وسيجري بن فرحان، خلال الزيارة، مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والعراق، خاصة في ظلّ التطورات الإقليمية التي تتطلّب التنسيق بين البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.