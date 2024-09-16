انت الان تتابع خبر ازدواجية مقيتة وسابقة خطيرة.. نائبة تستقرئ "معنى تسليح البيشمركة بالمدافع" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجميلي في تغريدة تابعتها الخليج 365: "لسنا ضد نهج رئاسة الإقليم لكن سابقة خطيرة لرئيس الوزراء بتسليح الإقليم بالمدافع الحديثة وهي دعوة للكونفيدرالية والانفصال"، مشيرة الى ان "الاجدر هو تقوية الجيش العراقي بتسليحه والحفاظ عليه من التشظي".وختمت: "يعارضون إقامة الأقاليم اذا ماطالبنا بها وبازدواجية مقيتة يسلحون الإقليم #السوداني".

وفي مطلع اب الماضي، تسلمت قوات البيشمركة 24 مدفعا ثقيلا من نوع هاوتزر الامريكية، بموافقة وتنسيق مع بغداد.