انت الان تتابع خبر نائب يكشف: هناك اخفاق على المستوى الرقابي للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، "مجلس النواب له وظيفتين الدور التشريعي والدور الرقابي".

وأضاف "للأسف الشديد ولا يمكن انكاره مجلس النواب في دورته الحالية على مستوى التشريعي يمشي حالة"، مستدركا بالقول "هناك اخفاق كبير على المستوى الرقابي".

ولفت المالكي الى أن "الاستضافات لم تتجاوز 20 استضافة في اللجان"، كاشفا أن "تقرير لجنة النزاهة بخصوص سرقة القرن لم يعرض على المجلس وارتفاع كلفة المشاريع أيضا".

وتابع "لا يوجد تسهيل للإجراءات"، معتبرا أن "هناك أزمة بين السلطات اثرت على مجلس النواب".

وأشار الى أن "التعديل لا يفرض على أي من الطوائف الأخرى"، مؤكدا "وجود نية لإضافة نص يخص الديانات".