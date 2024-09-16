انت الان تتابع خبر القضاء يتخذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام مجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 16 /9 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار انتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك".وأشار الى ان "المجلس ناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1 /7 /2024 والمؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بتاريخ 4 /9 /2024 وتبين من خلال تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي الذي حقق في كل ما اثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في اربيل بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الارض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".

واكد انه "بالنظر لما ورد من اساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى الى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في انجاز الإعمال الموكلة إليه".