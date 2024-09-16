انت الان تتابع خبر 4 تعديلات تخص قانون الصحفيين العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية برئاسة النائب ناهدة الدايني رئيس اللجنة بحضور عدد من اعضاءها، استضافت مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، لمناقشة مقترح تعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين".

وأضافت ان "اللجنة ناقشت خلال الاجتماع ضرورة تحديث القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجهها الاسرة الصحفية سواء من حيث الحريات الصحفية أو الظروف الاقتصادية والمهنية".

من جانبه؛ اشار نقيب الصحفيين، الى "ضرورة أن يكون تعديل القانون مرتبطاً بأهمية التركيز على بعض النصوص المحددة التي تحتاج إلى تعديل لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحسين ظروفهم".

وناقشت اللجنة طلب النقابة في إجراء اربع تعديلات على قانون نقابة الصحفيين المرقم (178) لسنة 1969 المعدل، نظراً لمرور مدة طويلة على تشريعه، وذلك نتيجة التطورات الحاصلة في مهنة الصحافة، ولمعالجة الثغرات القانونية التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون.

وتعد هذه التعديلات من أهم ما تقتضيه الحاجة للعمل الصحفي وضمان حقوق الصحفيين المهنية والتقاعدية وأثرها الايجابي على مستقبل الصحافة وتعزيز حقوق العاملين فيها والدفاع وعن حرية الصحافة في البلاد. والعمل على تحسين ظروف بيئة العمل للصحفيين من خلال تقديم الدعم القانوني والدفاع عن حقوقهم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الصحافة في العراق.