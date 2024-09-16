انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء بعد ان ناقش وصوت على عدد من القرارات".وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته، على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية".

كما أنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمادتين من مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، رقم (188) لسنة 1959 المادتين 2 و 10".

وانهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ ".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته جديدة بحضور 167 نائباً.