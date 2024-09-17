انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "البرلمان قرر رفع جلسته الى اشعار اخر".
وأشارت الدائرة الإعلامية، الى ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم لسنة ٢٠١٦، وأنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".
كما أنهى البرلمان، "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل على راس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".
وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي وبحضور 186نائبا.
وأشارت الدائرة الإعلامية، الى ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم لسنة ٢٠١٦، وأنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".
كما أنهى البرلمان، "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل على راس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".
وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي وبحضور 186نائبا.