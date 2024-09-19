شاهد .. شاهد – هذه صور سما المصري التي أدخلتها السجن

بيروت - سعد محمود - اشتهرت الرقاصة المصرية سما_المصري بصورها الفاضحة وبالفيديوهات الخادشة للحياء، ولم تحترم المتابعين العرب ولا وطنها ولا سيدات مصر المناضلات.

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وبعد سنوات من أعمالها الفاضحة على السوشيال ميديا، قررت المحكمة المصرية معاقبتها وسجنها لمدة ٣ سن،ات مع غرامة مالية عالية وصلت إلى ١٢ إلف دولار أميركي وأكثر.

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في إحدى جلسات المحكمة، حاولت سما توريط النجمة المصرية غادة_عبد_الرازق حين ذكّرت القاضي بفيديو لغادة حين أطلت شبه عارية.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اتهمت سما بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام في التحقيقات بعد القبض على سما، بناء على بلاغ قدمته إلى النيابة العامة، إنها تضررت من اعتياد سما المصري نشر عدد كبير من المقاطع المصورة “الفيديوهات الإباحية” المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” تقوم من خلالها باستعراض جسدها عارية، وأن العديد من الشباب يمتلكون هذه المقاطع ومن ضمنهم نجلها.

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أما الصور الفاضحة التي تسببت بسجن سما لا تزال على صفحاتها وكانت تعرض فيها مؤخرتها وصدها العارم غير مكترثة لعادات وتقاليد الشعب المصري العظيم.