اليابان | واردات اليابان الزراعية عند مستوى قريب من إجمالي الناتج المحلي

اقتصاد 02/07/2024

نمت واردات اليابان من المنتجات الزراعية بحوالي 40% منذ عام 2020، لتصل إلى حوالي 9 تريليون ين، وهو ما يعادل تقريبًا مستوى إجمالي إنتاجها الزراعي. يرجع هذا النمو إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية المتنوعة والاعتماد المتزايد على الاستيراد لتلبية احتياجات السكان. كما تساهم العوامل الاقتصادية والتجارية العالمية في زيادة أسعار المنتجات الزراعية المستوردة.

ارتفع إجمالي الإنتاج الزراعي في اليابان في عام 2022 بنسبة 1.8% عن العام السابق، ليصل إلى 9 تريليون ين، وفقًا لتقرير عن الزراعة لعام 2023 صادر عن وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. كان الناتج الزراعي السنوي حوالي 10 تريليون ين خلال التسعينيات، لكنه انخفض إلى حوالي 9 تريليون ين في السنوات الأخيرة.

ويظهر توزيع قيمة الناتج الزراعي حسب القطاع في الرسم البياني أدناه. وتأتي الثروة الحيوانية في المقدمة بقيمة 3.5 تريليون ين (38.5%)، تليها الخضروات بقيمة 2.2 تريليون ين (24.8%)، ثم الأرز بقيمة 1.4 تريليون ين (15.5%)، والفاكهة بقيمة 0.9 تريليون ين (10.3%). وارتفع إنتاج الأرز بنسبة 1.8% من حيث القيمة على أساس سنوي مع انتعاش الأسعار بسبب انخفاض مخزونات القطاع الخاص الناتجة عن التحول عن الأرز كمحصول أساسي.

حسب المحافظة، تحتل هوكايدو المرتبة الأولى من حيث الإنتاج الزراعي بقيمة 1.29 تريليون ين، تليها كاغوشيما بـ 0.51 تريليون ين، وإيباراكي بـ 0.44 تريليون ين، وتشيبا بـ 0.37 تريليون ين، وكوماموتو بـ 0.35 تريليون ين.

زيادة قيمة الواردات الزراعية

وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الواردات الزراعية في السنوات الأخيرة مع الانخفاض المطرد للين. وعلى الرغم من انخفاضها بنسبة 2.0% لتصل إلى 9.1 تريليون ين في عام 2023، إلا أن الإجمالي تجاوز قيمة الإنتاج الزراعي المحلي بالكامل للعام نفسه. وارتفعت قيمة الواردات بأكثر من 40% منذ عام 2020، عندما كان الإجمالي 6.2 تريليون ين.

والمصدر الرئيسي للواردات الزراعية لليابان هي الولايات المتحدة، الصين، أستراليا، البرازيل، تايلاند، وكندا، بهذا الترتيب، حيث تمثل هذه الدول الست 60% من إجمالي الواردات. والجدير بالذكر أن 99.8% من واردات القمح تأتي من الولايات المتحدة، كندا، وأستراليا.

في عام 2023، بلغ إنتاج الأرز باعتباره محصولًا أساسيًا 6.6 مليون طن، بانخفاض 1.4% عن العام السابق. وبلغ إجمالي الطلب في عام 2022 ما مجموعه 6.9 مليون طن، بانخفاض يزيد عن 10% مقارنة بالعقد السابق. ونظراً لانخفاض الطلب، فقد تم استخدام الأرز بشكل متزايد في السنوات الأخيرة لإنتاج الدقيق أو علف الحيوانات.

شيخوخة المزارعين

وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد ”الأشخاص الأساسيين العاملين في الزراعة بشكل رئيسي في اليابان 1.16 مليون شخص في عام 2023، أو ما يقرب من نصف العدد الذي كان عليه قبل 20 عامًا. يبلغ متوسط عمر المزارعين في اليابان 68.7 عامًا، في حين أن 10٪ فقط من المزارعين، أو 133000 مزارع، يبلغون 49 عامًا أو أقل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)