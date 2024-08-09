اليابان | تواصل بلا حدود: التوسع والتنوع في الترجمة التحريرية والشفهية يفتحان آفاقًا جديدة!

المدخل الرفيع إلى علم الترجمة البديع

ثقافة 09/08/2024

في عالم يتسم بالتنوع الثقافي واللغوي، تصبح الترجمة التحريرية والشفهية أدوات حيوية للتواصل الفعّال والفهم المتبادل بين الثقافات المختلفة. يتجسّد التوسع في الترجمة في تنوع الأنماط والمجالات التي تشملها، حيث يمكن أن تتراوح المواد المترجمة بين الأدبية والعلمية والفنية والقانونية والاقتصادية والتقنية. يتيح هذا التنوع في الترجمة تعدد الأساليب والتقنيات المستخدمة، مما يساهم في تلبية احتياجات المترجم ومتطلبات المشروع المترجم بشكل مثالي. انضموا إلينا في هذا المقال لاستكشاف دور الترجمة في تعزيز التفاهم العالمي، وكيفية تطورها لمواكبة التغيرات في العالم المتعدد الثقافات.

مع تقدم العولمة، يتسع دور الترجمة ويتنوع بشكل كبير. على الرغم من ذلك، تم إهمال مسألة اللغة وأهمية الترجمة إلى حد كبير في هذا السياق. تعد الترجمة من الأمور ذات الأهمية الخاصة في المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والسياسة والإدارة والقانون والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية التي تدعم العولمة.

تتجلى أهمية الترجمة في العولمة من خلال عدة أمثلة:

ترجمة وثائق الاتحاد الأوروبي: تُترجم جميع وثائق الاتحاد الأوروبي إلى اللغات الرسمية لدوله الأعضاء، مما يسهل التواصل والفهم المشترك بين دول الاتحاد.

إعداد الوثائق الدبلوماسية: تتطلب العلاقات الدولية إعداد وترجمة الوثائق الدبلوماسية بين مختلف البلدان لضمان التفاهم والتعاون.

الوثائق التعاقدية بين الشركات متعددة الجنسيات: تعتمد الشركات متعددة الجنسيات على ترجمة العقود والوثائق القانونية لضمان الاتفاقيات الصحيحة والفهم المتبادل بين الأطراف المختلفة.

كتيبات المنتجات العالمية: تُترجم كتيبات المنتجات الموزعة عالميًا لتكون قابلة للقراءة والفهم من قبل السكان المحليين في مختلف البلدان، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وضمان الاستخدام الصحيح للمنتجات.

المعلومات على الإنترنت: تتطلب المعلومات المتاحة على الإنترنت الترجمة إلى لغات مختلفة لضمان الوصول والفهم من قبل جمهور عالمي متنوع.

بالتوازي مع هذه التطورات، يزداد عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون ويزورون ويعيشون في اليابان. بالتالي، تزداد الحاجة إلى الترجمة من اللغة اليابانية إلى اللغات الأجنبية لتوفير المعلومات التي تقدمها الحكومات الوطنية والمحلية، وكذلك قبول الشركات لغير الناطقين باليابانية، وتقديم الدعم في مجالات التعليم والرعاية الطبية.

في السنوات الأخيرة، أدت التطورات في ذاكرة الترجمة وتقنيات الترجمة الآلية إلى تغيير ممارسة الترجمة ومتطلبات المترجمين وأدوارهم. أصبحت الترجمة أكثر كفاءة وسرعة، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الترجمة في السوق العالمية. ولكن، يبقى دور المترجمين المحترفين حيويًا لضمان الدقة والحساسية الثقافية في الترجمة.

بالتالي، يمكن القول إن البيئة المحيطة بالترجمة تتغير بشكل كبير في سياق العولمة، مما يجعل الترجمة أداة أساسية لتبادل الأفكار والمعلومات، وتعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب والثقافات المختلفة.

دور العولمة في تعزيز حركة التنقل والترجمة

مع تقدم العولمة، يتسع دور الترجمة ويتنوع، مما أدى إلى زيادة حركة التنقل بين البلدان المختلفة. يمكن تقسيم هذه الحركة إلى إقامات قصيرة نسبيًا تشمل رحلات العمل وزيارات المعالم السياحية، وإقامات طويلة أو شبه دائمة تشمل الهجرة والعمل. في كلتا الحالتين، يحتاج الأفراد إلى التغلب على حاجز اللغة إذا لم يكونوا متمكنين من لغة بلد المقصد، مما يستدعي الحاجة إلى مساعدة المترجمين.

في اليابان، يعمل المترجمون تقليديًا في مجال السياحة، ومع الزيادة السريعة في عدد الزوار الأجانب منذ التسعينيات، ازدادت الحاجة إلى المترجمين الفوريين في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة. يُعرف هذا المجال بالترجمة الشفوية المجتمعية، ويشارك فيه ليس فقط المترجمون المحترفون، بل أيضًا المترجمون المتطوعون. كما أدت زيادة الهجرة إلى زيادة عدد الرعايا الأجانب المتقدمين للحصول على وضع اللاجئ، والحاجة إلى مترجمين للعمل كمترجمين قضائيين في الشرطة والمحاكم عند ارتكاب الأجانب للجرائم.

تشمل اللغات الرئيسية المستخدمة في مجال الترجمة الفورية القضائية والمجتمعية اللغات الصينية، الفلبينية، الكورية، البرتغالية، الفيتنامية، الإسبانية، والإنكليزية. وتُعد الترجمة جزءًا أساسيًا من عملية التواصل والتفاهم بين الثقافات. ومع ذلك، فإن الدراسات التي تتناول التباين بين اللغتين اليابانية والعربية قليلة جدًا في الوقت الحالي، ولا توجد دراسات متعمقة حول التواصل بين الثقافتين أو الترجمة بين اللغتين.

من التحديات الرئيسية تحليل القضايا المحيطة بفعل الترجمة بين اللغتين والتحقق منها من زوايا مختلفة، وبناء مجموعة متوازية من اللغات اليابانية والعربية لتسهيل الترجمة، وتحديد استراتيجيات الترجمة الأنسب للترجمة بين اللغتين. في هذا السياق، يمكن أن تسهم التكنولوجيا، مثل أدوات الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي، في تحسين دقة الترجمة وكفاءتها، لكنها تحتاج إلى تطوير مستمر لضمان التكيف مع السياقات الثقافية المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن الترجمة في المجالات التقنية والعلمية والسياسية تكتسب أهمية خاصة. على سبيل المثال، ترجمة الوثائق الفنية والتقارير العلمية تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول. الترجمة السياسية والدبلوماسية تلعب دورًا حيويًا في العلاقات الدولية وفهم السياسات والقوانين المختلفة. كما أن الترجمة القانونية تتطلب دقة فائقة نظرًا لتأثيرها الكبير على الحقوق والواجبات.

في النهاية، يصبح دور الترجمة أكثر أهمية في تمكين التواصل بين الثقافات وتسهيل حركة التنقل بين البلدان، مع التركيز على تحسين فهم التباين بين اللغات المختلفة وتطوير استراتيجيات ترجمة فعّالة.

إن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الترجمة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق التفاهم المتبادل والسلام العالمي.

(النص الأصلي باللغة العربية، صورة العنوان من © بيكستا)