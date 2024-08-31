اليابان | سر نجاح رامين إيتشيران في فوكوؤكا: ما الذي يجعله مميزاً؟

بالنسبة للعديد من عشاق الطعام الذين يزورون اليابان، تُعتبر تجربة الرامن جزءًا أساسيًا من رحلتهم، ولا تكتمل هذه التجربة إلا بزيارة إيتشيران. تشتهر سلسلة المطاعم هذه عالميًا، ويُعد مسقط رأسها في فوكوؤكا وجهة لا بد من زيارتها لفهم قصة نجاح هذا المتجر الشهير وتذوق الرامن في موطنه الأصلي. انضموا إلينا ونحن نستكشف سر شهرة إيتشيران وكيف أصبحت هذه العلامة التجارية رمزًا للرامن الياباني الأصيل، مع نصائح لزيارة أفضل فروعها والاستمتاع بأشهى الأطباق.

عشاق الرامن الأجانب يسعون لاستكشاف أصول إيتشيران

في الوقت الذي يشهد فيه المطبخ الياباني ازدهارًا عالميًا غير مسبوق، تجاوز الرامن السوشي ليصبح الطبق الأكثر بحثًا من قبل السياح الذين يزورون اليابان. يُظهر الرامن تطورًا يابانيًا فريدًا يمكن للجميع الاستمتاع به بسعر معقول. حتى أغلى أنواع الرامن في المتاجر الشهيرة نادرًا ما تتجاوز 2000 ين، وتتميز بأطباق مكدسة بلحم الخنزير المشوي، والبصل الأخضر، والبيض المسلوق المتبل. بينما لا تزال هناك سلاسل تقليدية تقدم الأطباق بأسعار تقل عن 500 ين.

أصبحت سلسلة رامين واحدة على وجه الخصوص مفضلة لدى السياح الدوليين وهي ”إيتشيران“، التي تقدم رامين تونكوتسو (مرق عظام الخنزير). لطالما أحب عشاق الرامن من مختلف الأجيال والأجناس هذه السلسلة بسبب نودلزها ذات الملمس القوي ومرقها الغني وسهل الشرب. سر آخر لنجاحها هو خدمتها ”غير المباشرة“ الفريدة. يقوم العملاء بشراء تذاكر الوجبات من آلة مخصصة، ثم يجلسون في مقاعد فردية مقسمة تُعرف باسم ”أكشاك تركيز الرامن“. يكتبون خيارات التخصيص المفضلة لديهم على ورقة الطلب ويسلمونها إلى المنضدة. يتم تقديم الرامن والأطباق الجانبية ونودلز الكايداما تحت ستارة من الخيزران بحيث لا يرى العملاء الموظفين إلا نادرًا. يهدف هذا الجو إلى تمكين العملاء من تجاهل العالم من حولهم والاسترخاء والتركيز بشكل أعمق على الاستمتاع بالنكهة.



يقدم رامن إيتشيران مع ملعقة من ”الصلصة الحمراء الأصلية الحارة“ تطفو في المنتصف. (© Nippon.com)



تتيح ورقة الطلب تخصيصًا دقيقًا من خلال تعديل غنى الشوربة واختيار الإضافات. تشمل الأوراق أربع لغات: اليابانية، الإنجليزية، الصينية، والكورية. (© Nippon.com)

يعتبر مطعم رامن إيتشيران إدمانًا، وهناك العديد من الأشخاص الذين يجعلون زيارة المتجر الرئيسي لشركة إيتشيران، المعروف باسم إيتشيران هونشا سوهونتن، جزءًا من كل زيارة لهم إلى فوكوؤكا.

مؤخرًا، أصبح مرفق إيتشيران نو موري إيتوشيما في غرب محافظة فوكوؤكا وجهة لا بد من زيارتها لعشاق الرامن. يُعد هذا المرفق مركز الإنتاج الرئيسي للشركة، ويحتوي على متحف رامن تونكوتسو، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر التي تعكس أجواءً قديمة.



مبنى إيتشيران هونشا سوهونتن مزين بالفوانيس الورقية من النوع ”تشوشين“ حتى قمته. (© Nippon.com)

مرفق واسع

تعد شبه جزيرة إيتوشيما مليئة بالمنتجعات الساحلية، وأضافت إيتشيران جاذبيتها الخاصة في عام 2014 عندما افتتحت مرفق إيتشيران نو موري كمركز الإنتاج الرئيسي لها. تضيف المياه النقية والهواء النقي الناتج عن المحيط الطبيعي الأخضر المحيط بالمرفق إلى النكهة المتوازنة بدقة لشوربتها والنودلز الخاص بها.



مدخل وجهة السياح الشهيرة إيتشيران نو موري (© Nippon.com)

يمتد المرفق الواسع على مساحة 90ألف متر مربع. أثناء تجولك عبر ممراته الضيقة المحاطة بالهدوء وأحضان الخيزران، يجذبك الرائحة الشهية لشوربة التونكوتسو. ثم ينفتح المنظر ليكشف عن مبنى مزين بشعار إيتشيران الضخم

مما يضطرك إلى كبح الرغبة في الاستمتاع بوعاء رامن على الفور، واصل السير على الممرات مستمتعًا بالمناظر. قم بجولة في منشأة الإنتاج والمتحف قبل زيارة متاجر الرامن والتذكارات.



مبنى إيتشيران نو موري. على اليسار توجد منطقة التسوق، بينما يقع المتحف والمصنع في الخلف إلى اليمين. (© Nippon.com)



تأكد من اتباع المسار الموصى به المشار إليه على اللوحات الإرشادية. (© Nippon.com)

لمحة عن أسرار النجاح

أولاً، المنشأة الإنتاجية حيث تُصنع النودلز والحساء. يمتلك إيتشيران متاجر في جميع أنحاء اليابان، من هوكايدو إلى أوكيناوا، وأيضًا خارج البلاد في نيويورك وهونغ كونغ وتايوان. مفاتيح طعمها المميز، ”صلصة الحمراء السرية“ والداشي الذي يحتوي على نكهة الأومامي، لكل من هذه الفروع يتم إعدادها هنا في إيتوشيما. وعلاوة على ذلك، يُحفظ سر وصفات هاتين المكونتين بشكل كامل فقط للرئيس التنفيذي لإيتشيران وثلاثة خبراء.

لحماية أسرار نكهة الشركة، تُكشف فقط أجزاء محدودة من مرفق إنتاج النودلز عبر الزجاج. ومع ذلك، توفر الألواح الجدارية وصفاً مفصلاً للعملية، مما يجعلها زيارة لا غنى عنها لعشاق إيتشيران.



تُعرف عملية إنتاج إيتشيران بصرامتها في مراقبة الجودة. توفر النوافذ الزجاجية المركزية لمحة عن العملية. (© Nippon.com)



شهدت السنوات الأخيرة زيادة في المتاجر التي تقدم رامن مع قطعة من الصلصة الحارة تطفو في الوسط، لكن إيتشيران هو الأصلي. (© Nippon.com)

بعد ذلك يأتي متحف رامن تونكوتسو. يصف هذا المتحف بالطبع تاريخ أسلوب فوكوؤكا الأصلي، لكن العديد من معروضاته مليئة باهتمام إيتشيران الفريد بالتفاصيل، بدءًا من عمليات التحضير، نظام التقديم، والعمل البحثي.

تمنع معظم متاجر إيتشيران رؤية منطقة التحضير، لذا حتى لمحة عن أواني الطهي تُعد تجربة لا تقدر بثمن. تعرض مقصورات ”تركيز الرامن“ رؤية خلف الشاشة، مما يتيح للزوار الاستمتاع بما يراه الموظفون فقط عادة، وأصبح ذلك مكانًا مفضلًا لالتقاط الصور. فوق كل ذلك، جهود إيتشيران للوفاء بلقبها الذاتي كـ ”الخبير الرائد في العالم“ في مجال رامن تونكوتسو كافية لإقناع جميع أولئك الذين سبق لهم استبعاد هذا الطبق كونه مجرد نودلز بسيطة.



يعرض متحف رامن تونكوتسو طرق وأدوات التحضير التي نادرًا ما تُرى. (© Nippon.com)



نموذج لمقصورة ”تركيز الرامن“ يمكن تصويره من جميع الزوايا. (© Nippon.com)



الألواح التي تصف تاريخ إيتشيران وأعمال البحث والتطوير تستحق القراءة بتمعن. (© Nippon.com)

مطاعم رامن فريدة من نوعها

وأخيرًا، حان وقت تناول الطعام. تصمم المتاجر على طراز فترة شووا القديمة (1926-1989)، مع أقسام تمثل كل فترة من عشر سنوات من تلك الحقبة. كل منطقة مزينة بصور لشوارع هاكاتا من ذلك الوقت، مما يضيف إلى السحر القديم. بالإضافة إلى الجلوس في مقصورات، توجد أيضًا مناطق تحاكي أكشاك الشوارع (ياتاي) وطاولات مناسبة للعائلات، بحيث يمكنك الاستمتاع بنكهة إيتشيران في أجواء متنوعة.



منطقة التسوق. القسم الموجود في أقصى اليسار هو متجر الهدايا التذكارية. (© Nippon.com)



آلة التذاكر المعتادة في إيتشيران. يُوصى بشدة بوعاء إيتشيران سيلكت 5، الذي يحتوي على لحم الشواء، فطر الأذن الخشبي، الأعشاب البحرية نوري، وبيضة مملحة مسلوقة ناعمة. (© Nippon.com)



متجر فترة شووا الثلاثينيات مصمم على طراز أكشاك الشوارع (ياتاي). (© Nippon.com)

الصلصة الحمراء الحارة الأصلية تتكون من أكثر من ثلاثين نوعًا من التوابل تُضاف إلى قاعدة من الفلفل الحار وتُترك لتتخمر لعدة أيام. التوازن بين الحرارة والعمق في النكهة يُضيف لمسة مثالية إلى المرق الذي يسهل التمتع به. تجربة تذوق هذه النكهة في المكان الوحيد في العالم الذي يتم تحضيرها فيه تُعد تجربة لا تُنسى لمحبي إيتشيران.



رامن تونكوتسو الطبيعي التقليدي، مع لحم الخنزير المطبوخ بنكهة الدخان كطبق رئيسي، وحلوى بودينغ اللوز بنكهة الماتشا مع صوص الشاي الأخضر كتحلية. (© Nippon.com)

بمجرد زيارة إيتشيران نو موري والمتجر الرئيسي، يجب أن تكون المحطة التالية في رحلة الحج هي ”نانوكاوا هاشو نو ميزي“ في منطقة مينامي-كو في فوكوؤكا: أول متجر لإيتشيران. منذ افتتاحه في عام 1960، كان شاهدًا على أسرار النكهة، وأحدث أنظمة جديدة مثل مقاعد التركيز على النكهة وأنظمة الطلب المكتوبة، وشهد ولادة سلسلة عالمية. مصدر تلك السنوات من الابتكار يقف هنا، في نانوكاوا، ولن تكتمل رحلة حج إيتشيران دون زيارة هذا المكان.



فرع نانوكاوا يُعتبر نادرًا لكونه يتيح لمحة عن غرفة التحضير من خلال نافذة تطل على الرصيف. (© Nippon.com)



ستارة النورين خارج المتجر تُبرز علامة الفخر الخاصة به: ”إيتشيغو“، مما يميز هذا المكان كأول فرع على الإطلاق. (© Nippon.com)

إيتشيران نو موري إيتوشيما

العنوان: 256-10 شيمّا ماتسوجوما، إيتوشيما، محافظة فوكوؤكا

256-10 شيمّا ماتسوجوما، إيتوشيما، محافظة فوكوؤكا ساعات العمل: من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً (آخر طلبات الساعة 3:45 مساءً)

من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً (آخر طلبات الساعة 3:45 مساءً) مفتوح كل يوم

الرسوم: الجولات وركن السيارات مجانية

(النص الأصلي بالغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: إيتشيران يركز على العرض بقدر ما يركز على النكهة في أطباق رامِن تونكوتسو الخاصة به النص والصور من إعداد © Nippon.com)