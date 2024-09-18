اليابان | سحر طوكيو الليلي: جولة في عالم العروض الضوئية المبهرة

في هذا المقال نأخذ جولة بالواقع الافتراضي للعروض الضوئية والتصوير الإسقاطي في طوكيو نستكشف من خلالها مشاهد الجانب الحيوي والملون للعاصمة بعد حلول الليل.

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مدينة متعددة الألوان

على عكس صورتها كمدينة ضخمة وصاخبة، فإن معظم الأنحاء في طوكيو تميل للسكون والهدوء في الليل. وفي محاولة لتنشيط الحياة الليلية في العاصمة وتعزيز السياحة الليلية، أطلقت السلطات في فبراير/ شباط عرض طوكيو الليلي والضوئي، وهو عرض ˮتصوير إسقاطي“ على مبنى مكتب العاصمة الحكومي في حي شينجوكو.

يضيء عرض أضواء طوكيو الليلي مبنى مكتب حكومة العاصمة طوكيو. وقد تم الاعتراف بعرض الإسقاط الضوئي باعتباره الأكبر من نوعه من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية. (© سوميسي ناوتو)

في أمسيات الشتاء، تجتذب الأضواء الملونة الزخرفية الموسيمية حشودًا كبيرة من المتفرجين. ومن بين مناطق الجذب الرئيسية أضواء شارع ˮكياكيزاكا“ الزرقاء والبيضاء في منطقة روبونغي هيلز، والأضواء الذهبية التي تصطف على طول شارع ˮناكادوري“ في حي مارونوتشي الممتدة بين محطة طوكيو والقصر الإمبراطوري، ومنطقة ˮالكهف الأزرق“ على طول شارع ˮكويندوري“ في حي شيبويا.

يمثل عرض الأضواء الزخرفية على طول شارع ”كياكيزاكا“ حدثًا شتويًا سنويًا منذ افتتاح مجمع روبونغي هيلز التسوقي في حي ميناتو عام 2003. حيث يضيء ما يقرب من 800 ألف مصباح LED أبيض وأزرق الشارع الممتد على طول 400 متر بجوار المجمع التسوقي. (© سوميسي ناوتو)

في حي ”تشيودا“، تتزين الشوارع بأكثر من 1,2 مليون مصباح LED على طول شارع ˮناكادوري“ في حي مارونوتشي بين شارع ˮغيوكودوري“، حيث الجادة الرئيسية التي تربط محطة طوكيو بالحديقة الخارجية للقصر الإمبراطوري، وحي هيبيا. (© سوميسي ناوتو)

في ديسمبر/ كانون الأول، تخلق منطقة الكهف الأزرق بحي شيبويا أجواء احتفالية من خلال 770 ألف مصباح تتزين بها الأشجار التي تصطف على جانبي الشارع المؤدي إلى حديقة يويوغي. (© سوميسي ناوتو)

كما يتم إضاءة معالم أخرى في المدينة مثل برج طوكيو المضاء باللون البرتقالي وبرج طوكيو سكاي تري، الذي يتميز بأنظمة إضاءة متغيرة، على مدار العام.

يضيء أكثر من 2,000 جهاز عرض برج طوكيو سكاي تري في حي سوميدا. وقد تم تصميم مصابيح LED الخاصة بالبرج خصيصًا لعروض الإضاءة، وهي مرئية حتى مسافة 19 كيلومترًا، ولكن تم تركيبها بطريقة لتجنب التلوث الضوئي. (© سوميسي ناوتو)

في وضح النهار، يظهر برج طوكيو ˮسكاي تري“ بواجهة بيضاء ذات درجات زرقاء باهتة، وهو لون تقليدي يُعرف في اليابانية باسم ˮأيجيرو“ يساعده على الاندماج مع محيطه. لكن الأمور تصبح أكثر حيوية في الليل، حيث يتألق البرج بتصميم إضاءة يشمل اللون الأزرق الشاحب ˮإيكي“، الذي يعكس مياه نهر سوميدا، وˮميابي“، وهو لون أرجواني باهت مرتبط بدرجات اللون الأزرق الأرجواني المستخدمة في حقبة إيدو (1603-1868)، وˮنوبوري“، وهو لون يعتمد على البرتقالي الميمون ˮتاتشيبانا“. وتتناوب هذه الألوان المميزة مع مخططات إضاءة أخرى تُستخدم في أوقات مختلفة من المساء أو في المناسبات الخاصة.

تم الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإنشاء برج طوكيو في حي ميناتو في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وتم تجهيز إضاءة على مجسم ˮبرج طوكيو الصغير“ بارتفاع 10 أمتار لإحياء ذكرى هذه المناسبة. (© سوميسي ناوتو)

يعتقد معظم الناس أن برج طوكيو مطلي باللونين الأحمر والأبيض. ولكن عند النظر عن قرب، يتبين أن الظل الأحمر هو في الواقع أحمر مائل إلى الأصفر يُعرف باسم ˮالبرتقالي الدولي“، وهو لون معياري تم اعتماده لزيادة رؤية البرج من قبل الطائرات. وفي المساء، يظهر هذا اللون كبرتقالي أكثر سطوعًا، مما يجعل البرج يبدو وكأنه شمعة تتوهج في سماء الليل.

تعد منطقة نيهونباشي في حي تشوو واحدة من أبرز مناطق الأعمال والتسوق في طوكيو، ولكن المنطقة تشهد حركة مرور أقل بكثير بعد حلول الليل. وهذا يجعل المنطقة جوهرة مخفية حيث يتم إضاءة العديد من المباني البارزة، مما يضفي على الشوارع توهجًا دافئًا. (© سوميسي ناوتو)

ويُقال إن الصور الليلية للمدن حول العالم التي يتم التقاطها من الفضاء الخارجي بواسطة الأقمار الصناعية الدائرية هي مؤشرات على حيوية البلدان الاقتصادية. وبالنظر إلى طوكيو، من الواضح أن عاصمة اليابان لا تزال تعاني من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا. وبالمقارنة بعام 2019، أظهرت ملاحظات الأقمار الصناعية أن سطوع الليل في عام 2023 زاد بنسبة 3.2٪ في باريس و1.4٪ في لندن. وانخفض سطوع نيويورك بنسبة 3.2٪، لكن طوكيو شهدت أكبر انخفاض بنسبة 11.6٪.

وفي طوكيو، يوجد عدد أقل من لافتات النيون مقارنة بالماضي، وتعاني المدينة من ندرة نسبية في السياحة الليلية. ولكن تكنولوجيا الإضاءة المتطورة تجعل من طوكيو وجهة ترفيهية جذابة بعد حلول الليل، الأمر الذي يجعل التنزه في المساء تجربة لا تُنسى.

يُظهر المشهد البانورامي من موقع نسخة تمثال الحرية المصغرة بحجم السبع من التمثال الأصلي في منطقة أودايبا بحي ميناتو جسر قوس قزح ومجموعة من المباني العالية. ومن منصة المراقبة عند قاعدة التمثال، تمتد المدينة المتلألئة بلا نهاية أمام أعين الزوار. (© سوميسي ناوتو)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة النصية من إعداد Nippon.com. صورة الموضوع: جزء من عرض الإسقاطي الضوئي على مبنى مكتب حكومة العاصمة طوكيو في حي شينجوكو. © سوميسي ناوتو.)