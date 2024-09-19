شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشاره..4 أسئلة عن المتحور الجديد لكوروناXEC والان مع تفاصيل الخبر

حذرت منظمة الصحة العالمي من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد "XEC"، وخاصة بعد ظهوره في ألمانيا، وذلك وفقا لما أوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

ولذا رصد الخليج 365 بعض الأسئلة التي تسهل علي القراء التعرف على هذا المتحور.

ما متحور كورونا الجديد "XEC"؟

هو أحد متحورات أوميكرون، ويحتوي علي عدة طفرات في بروتين باسيك الذي يستخدمه فيروس كورونا لنقل العدوي والإمساك بخلايا الجسم، ولهذا السبب هو يعتبر سريع الإنتشار، وسهل العدوي من شخص إلي آخر.

ما أعراض متحور كورونا الجديد "XEC"؟

-الحمى أو رعشة الجسم.

-السعال.

- ضيق أو صعوبة التنفس.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- فقدان حاسة التذوق أو الشم.

- التعب.

- آلام العضلات.

- الصداع.

- الغثيان أو القيء.

- الإسهال.



من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد "XEC"؟

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، هي:

- كبار السن.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- أصحاب المناعة الضعيفة.

- الأطفال.

-الحوامل .

-المرضعات.

ما هي النصائح للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد "XEC"؟

قدم التقرير، العديد من النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمتحور كورونا الجديد، ومنها:

- ارتداء الكمامة، خاصةً في الأماكن المغلقة والمزدحمة، منعًا لانتقال العدوى.

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون.

- عدم الاختلاط بأشخاص تظهر عليهم أي عرض مما سبق ذكرها.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

- تنظيف أسطح المنزل بالمطهرات.

- تهوية المنزل يوميًا ودخول الشمس فيه.