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وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول العقود الرئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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