شكرا لقرائتكم خبر عن باوسيل وأرامكو وصندوق الاستثمارات العامة تؤسس مصنع ألواح صلب بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقيه إخطارا يفيد اعتزام كل من شركة باوستيل وأرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة تأسيس مشروع مشترك ليمارس نشاط تصنيع ألواح الصلب المتكاملة في المملكة العربية السعودية.

وتعمل شركة باوستيل بشكل رئيسي في مجال تصنيع الحديد والصلب وتجهيزه وتوزيعه كما تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة الكربون وغيرها، وتعمل الشركة في مصر في بيع بعض المنتجات المتعلقة بالحديد والصلب.

وتعمل شركة أرامكو السعودية في مصر في قطاع الطاقة والمواد الكيميائية، بينما يعمل صندوق الاستثمارات العامة في مصر في قطاع التحول الرقمي، خدمات الاتصالات، التعدين، التصنيع والطاقة، الدفع الالكتروني، إنتاج الأسمدة، خدمات الألعاب الإلكترونية وغيرها من القطاعات.

ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.