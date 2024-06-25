شكرا لقرائتكم الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة العاشرة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في 8 تخصصات تدريبية هي: (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن، والتخليص الجمركي).

التخصصات المتاحة

وتهدف تلك التخصصات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن، موضحة أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا بصفتها دفعة عاشرة لهذا المسار يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف.

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موعد التسجيل

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة العاشرة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (SLA.EDU.SA) الذي يستمر حتى 14 محرم 1446هـ الموافق 20 يوليو 2024، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 5 ربيع الأول 1446هـ الموافق 8 سبتمبر 2024م، وستكون حضوريًا في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.