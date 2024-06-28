وظائف خالية بمعامل إنجاز للتحاليل الطبية برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن معامل إنجاز للتحاليل الطبية من خلال وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لحاملي المؤهلات العليا، للعمل فورًا بفرع دمنهور، ونتابع الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف ورابط التقديم على النحو التالي:

وظائف معمل إنجاز للتحاليل الطبية

مطلوب أنسات تمريض – أخصائيين سحب عينات.

مطلوب مندوبين دعاية طبية.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات عليا، وان يجيد قراءة الروشتات الطبية وخبرة في مجال العمل، كم يشترط توافر خبرة في سحب العينات لجميع الأعمار، وان يجيد العمل على الحاسب الألي، وان يكون من سكان دمنهور، كما يشترط حسن المظهر والتفرغ التام.

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وتوفر الشركة رواتب مجزية وحوافز ومكافئات وفرص للترقي وأجازات وزيادات سنوية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة أعلاه يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف معمل إنجاز للتحاليل الطبية“.