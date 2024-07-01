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اجتماع بتعز يناقش اوضاع القطاع الصحي وتحسين الخدمات الخدمات الطبية

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المنامة - ياسر ابراهيم - ناقشت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق، الأحد، في اجتماع موسع مع مدراء المستشفيات الحكومية بالمحافظة، أوضاع القطاع الصحي، والتحديات التي تواجهه، وسبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشددت الدكتورة ايلان، على أهمية تعزيز التعاون بين المستشفيات، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقا لوكالة سبأ.

وأكدت على أهمية رفع التقارير الربعية والنصفية لمتابعة الأداء، وتقييم سير العمل في المستشفيات، وتجاوز التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي، والسبل الممكنة للتغلب عليها، بما يشمل تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية تحسين خدمات الطوارئ وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الحالات الحرجة، بالإضافة إلى ضرورة توفير المستلزمات الطبية الضرورية لضمان تقديم الرعاية الصحية الفعالة والفورية للمرضى، في ظل الضغط القائم على المستشفيات وتزايد أعداد المرضى الوافدين.

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات، منها توحيد الجهود بين المستشفيات لتحسين تنسيق الخدمات الطبية، وتطوير إجراءات استقبال الحالات الطارئة لتحقيق أفضلية في التعامل مع الحالات الحرجة، وتبادل البيانات بشكل فعال، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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