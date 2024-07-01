%54 من تأشيرات العمرة للإناث

سيطرت الإناث على تأشيرات العمرة للعام الحالي، وفاقت تأشيرات الإناث تأشيرات الذكور، حيث بلغت تأشيرات العمرة للإناث 4.501.615 ملايين تأشيرة بـ54%، مقابل 3.855.131 ملايين تأشيرة للذكور بـ46%، في وقت تصدر شهر شعبان الماضي تأشيرات العمرة، والتي بلغت 1.431.491 مليون تأشيرة، منها 779.071 ألف تأشيرة عمرة للإناث، مقابل 652.420 ألف تأشيرة للذكور.

8 ملايين تأشيرة

كشف تقرير وزارة الحج والعمرة للعام الحالي، إصدار 8.356.746 ملايين تأشيرة للعمرة، منها 4.501.615 ملايين تأشيرة عمرة للإناث، مقابل 3.855.131 ملايين تأشيرة للذكور، وبلغ إجمالي شركات حجاج الداخل 180 شركة، وتصدر شهر شعبان تأشيرات العمرة، حيث بلغ إجمالي التأشيرات 1.431.491 مليون تأشيرة، منها 779.071 ألف تأشيرة للإناث مقابل 652.420 ألف تأشيرة للذكور، وحل شهر رجب ثانيا بـ1.349.101 مليون تأشيرة، منها 755.206 ألف تأشيرة للإناث مقابل 593.895 ألف تأشيرة للذكور، وشهر جمادى الثانية ثالثا بـ1.110.415 مليون تأشيرة، منها 603.923 ألف تأشيرة للإناث، مقابل 506.493 ألف تأشيرة للذكور، وشهر جمادى الأولى رابعا بـ1.014.309 مليون تأشيرة، منها 552.685 ألف تأشيرة للإناث مقابل 461.624 ألف تأشيرة للذكور، وشهر رمضان خامسا بـ925.693 ألف تأشيرة، منها 472.682 ألف تأشيرة للذكور، مقابل 453.011 ألف تأشيرة للإناث. وسجل شهر ذو القعدة الأقل في عدد تأشيرات الإناث والذكور حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة للإناث 47 تأشيرة في المقابل بلغ عدد التأشيرات الصادرة للذكور 66 تأشيرة.

أكثر الفئات

تصدرت الفئة العمرية من سن 55-64 سنة أكثر الفئات العمرية في تأشيرات العمرة، حيث بلغ إجمالي تأشيرات العمرة 339.057 ألف تأشيرة في شهر شعبان، وحلت الفئة العمرية من 55-64 سنة ثانيا بـ292.565 ألف تأشيرة في شهر رجب، وحلت الفئة العمرية 65 سنة ثالثا بـ284.604 ألف تأشيرة في شهر شعبان، والفئة العمرية من 45-54 سنة رابعا بـ251.834 ألف تأشيرة في شهر شعبان، والفئة العمرية من 45-54 سنة خامسا بـ247.282 ألف تأشيرة عمرة في شهر رجب.

موسم رمضان

يعد شهر رمضان ذروة موسم العمرة سنويا، ويشهد حضورا مكثفا للمعتمرين من داخل وخارج المملكة سنويا، وتصدرت الفئة العمرية من 55-64 سنة تأشيرات العمرة في رمضان بـ175.890 ألف تأشيرة، والفئة العمرية من 35-44 سنة ثانيا بـ171.641 ألف تأشيرة، والفئة العمرية من 45-54 سنة ثالثا بـ167.709 ألف تأشيرة عمرة، والفئة العمرية 65 سنة رابعا بـ134.135 ألف تأشيرة، والفئة العمرية من 25-34 سنة خامسا بـ130.811 ألف تأشيرة عمرة، والفئة العمرية من 15-24 سنة سادسا بـ78.052 ألف تأشيرة عمرة، والفئة العمرية من 0-14 سنة سابعا بـ67.455 ألف تأشيرة عمرة.

عمرة وتأشيرات

8.3 ملايين تأشيرات العمرة الصادرة

تأشيرات الإناث تفوق تأشيرات الذكور

%54 تأشيرات الإناث

%46 تأشيرات الذكور

شهر شعبان أكثر الشهور في تأشيرات العمرة

الفئة العمرية من 55-64 سنة أكثر الفئات تأشيرات

أكثر الفئات العمرية تأشيرات:

64-55 سنة: 339.057 ألف تأشيرة

64-55 سنة: 292.565 ألف تأشيرة

65 سنة: 284.604 ألف تأشيرة

54-45 سنة: 251.834 ألف تأشيرة

54-45 سنة: 247.282 ألف تأشيرة

أكثر الأشهر تأشيرات:

شعبان: 1.431.491 مليون تأشيرة

رجب: 1.349.101 مليون تأشيرة

جمادى الثانية: 1.110.415 مليون تأشيرة

جمادى الأولى: 1.014.309 مليون تأشيرة

رمضان: 925.693 ألف تأشيرة

تأشيرات رمضان:

64-55 سنة: 175.890 ألف تأشيرة

44-35 سنة: 171.641 ألف تأشيرة

54-45 سنة: 167.709 ألف تأشيرة

65 سنة: 134.135 ألف تأشيرة

34-25 سنة: 130.811 ألف تأشيرة