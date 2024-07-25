شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة العامة للمنافسة في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة توفر 10 وظائف إدارية ومالية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة 1- رئيس وحدة علاقات الموظفين.

2- أخصائي قانوني – أمانة لجنة الفصل.

3- أخصائي تسوية.

4- مدير إدارة التسوية.

5- رئيس وحدة التخطيط والتقارير المالية.

6- أخصائي أول اندماجات واستحواذات.

7- أخصائي أول تسوية.

8- أخصائي أول دراسة أسواق رقمية.

9- أخصائي أول رقابة أسواق.

10- أخصائي أول دراسات سوقية. قد يهمّك أيضاً التخصصات: – الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– المالية.

– المحاسبة.

– الاقتصاد.

– العلوم الإدارية.

– أو ما يعادلها. ملاحظة:

– يرجى إرفاق السيرة الذاتية المحدثة. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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