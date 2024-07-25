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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة العامة للمنافسة في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة توفر 10 وظائف إدارية ومالية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة
1- رئيس وحدة علاقات الموظفين.
2- أخصائي قانوني – أمانة لجنة الفصل.
3- أخصائي تسوية.
4- مدير إدارة التسوية.
5- رئيس وحدة التخطيط والتقارير المالية.
6- أخصائي أول اندماجات واستحواذات.
7- أخصائي أول تسوية.
8- أخصائي أول دراسة أسواق رقمية.
9- أخصائي أول رقابة أسواق.
10- أخصائي أول دراسات سوقية.
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التخصصات:
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– العلوم الإدارية.
– أو ما يعادلها.
ملاحظة:
– يرجى إرفاق السيرة الذاتية المحدثة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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