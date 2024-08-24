وظائف شاغرة لدى فروع طيران الإمارات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة والشركات التابعة لها بالمملكة في كل من المدينة المنورة، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف طيران الإمارات

وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– تنفيذي مبيعات أول (المدينة المنورة).

– تنفيذي أول تطوير الأعمال (جدة).

– تنفيذي أول تطوير الأعمال (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 سبتمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)