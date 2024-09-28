أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في معالوت بالجليل الغربي. بينما أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار تدوي في صفد وبلدات عدة في الجليل الأعلى.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في معالوت بالجليل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.