شخصيات وأحزاب وجهات محلية ودولية عزّت بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله

قدّمت العديد من الشّخصيات والأحزاب والجهات المحليّة والدّوليّة، التّعازي باغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.

في هذا الإطار، أشار رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، إلى أنّه "رحَلّ الرمز ووُلِدت الأسطورة وتستمرّ المقاومة".

ونعاه الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ألفرد رياشي، قائلًا: "أحببناه اما كرهناه، ولكن مما لا شك فيه بأنه كان قائدا استثنائيا، آمن بمعتقده وأخلص لعقيدته التي ربما لم تنصفه كما يجب. قاد وعاصر مراحل عديدة، كان رجلا جديا يميل احيانا للتعابير العنيفة، "ومزيحًا" "نكتجي" احيانا اخرى... قاسي القلب احيانا، وطيب القلب احيانا اخرى".

ولفت إلى أنّه "تلقى ضربات عديدة عبر خسارة أقرب المقربين له، بداية من فلذة كبده وولده هادي، إلى أصدقائه المقربين مثل عماد وابراهيم وغيرهم كتار. هو بلا منازع كان أهم زعيم شيعي مر بتاريخ لبنان، وقد يكون مر بالمنطقة، هو أيضا يُعدّ من أهم القادة والزعماء اللبنانيين امثال كميل شمعون، رفيق الحريري (الذي اتُهم بقتله)، كمال ووليد جنبلاط، بيار وطبعا بشير الجمّيل ولكن بطريقة مختلفة".

وأوضح رياشي أنّ "على الصعيد الشخصي، كانت لنا صولات وجولات، فمن مبادرة الترسيم إلى موضوع حل معضلة السلاح والحياد، وصولا للنظام السياسي بما يتناسب مع "تعددية" لبنان أي من خلال النظام الفدرالي الاتحادي. مُرر لي في احد الايام بأنه تم أخذ القرار باغتيالي، الا انه وبحسب ما مرّر "منعهم" من ذلك... حاولنا ان نصل إلى تسوية تبعد الكأس المرّة ولكن... خليها للتاريخ... طوال حياتي السياسية ومقابلاتي الاعلامية رفضت ذكر كلمة "سيد" ولكن سأذكرها الآن... وداعا يا سيد... وداعا حسن عبد الكريم نصرالله".