شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة KPMG ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كي بي إم جي السعودية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي شؤون الموظفين والعمليات.

– مساعد مدير إدارة مشاريع الشراكة.

– مستشار تمويل المشاريع.

– مدير إدارة مشاريع الشراكة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كي بي إم جي السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)