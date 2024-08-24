وظائف شاغرة في شركة المتقدمة للبتروكيماويات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس أجهزة التحليل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الأجهزة والتحكم).

– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)