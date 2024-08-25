وظائف شاغرة في فروع طيران أديل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– كابتن طائرة (الرياض، وجدة، والدمام).

– أخصائي التدريب والتطوير (جدة).

– مدير التخطيط (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)