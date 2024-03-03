هذا ما يحدث لجسم الرجل عند تناول الزنجبيل.. لن تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

الزنجبيل مصدر جيد للبوتاسيوم والمنجنيز والفوسفور والماغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وضروري للحفاظ على الدورة الدموية الطبيعية، والعضلات، ووظيفة الأعصاب.

كما يحتوي الزنجبيل على فيتامينات A وC وE والبيتا كاروتين والزنك، وهي مضادات أكسدة قوية تحمي البروستاتا، ويتوفر الزنجبيل بعدة أشكال مختلفة، مثل شاي الزنجبيل، والزنجبيل الطازج، والزنجبيل المجفف، ومسحوق الزنجبيل، ومكملات الزنجبيل.

تم استخدام جذر الزنجبيل منذ آلاف السنين لعلاج العديد من الأمراض، ويمكن للزنجبيل يمكن أن يفيد البروستاتا وفقا لما ذكر موقع “bensnaturalhealth”.

فوائد الزنجبيل

1: قد يقلل من آلام العضلات ووجعها

جذر الزنجبيل باعتباره من التوابل القوية، له خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات، والتي وجدت في الدراسات أنها تساعد في تخفيف آلام العضلات ووجعها.

2: يمكن أن يساعد في علاج هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة تسبب الألم والتصلب في المفاصل، تشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يكون وسيلة فعالة لتخفيف هذه الأعراض من خلال خصائصه المضادة للالتهابات.

3: يخفض نسبة السكر في الدم

استعرضت الدراسات الحديثة تأثيرات الزنجبيل المضادة لمرض السكر، مما يشير إلى أنه قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

4: يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان

تم استخدام جذر الزنجبيل تقليديًا كوسيلة لتخفيف مشاعر الغثيان بشكل طبيعي.

5: قد يساعد في تخفيف الوزن

تظهر بعض الدراسات أن الزنجبيل قد يساعد في إنقاص الوزن.

6: إدارة ضغط الدم

يمكن أن يكون لتناول الزنجبيل يوميًا خصائص وقائية محتملة ضد بعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

7: يحسن عملية الهضم

يستخدم الكثير من الناس شاي الزنجبيل لعلاج اضطراب المعدة، ما يقرب من 25٪ من البالغين يعانون من عدم الراحة والألم بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

8: يخفف من التهاب الحلق

يعد ألم الحلق مشكلة شائعة وبسيطة نسبيًا، ولكن، عندما تترك دون إدارة، يمكن أن تثير أعصابك، ويعد شاي الزنجبيل لديه القدرة على تخفيف الالتهاب، وبالتالي تهدئة الحلق.

فوائد الزنجبيل للبروستاتا

1- يحمي من سرطان البروستاتا

أظهرت بعض الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في الحماية من سرطان البروستاتا، في المراجعة المنهجية لعام 2013، أن الزنجبيل لدية إمكانات موثقة جيدًا لمكافحة السرطان، وتعتبر مكوناته الوظيفية مثل gingerols وshogaol، مكونات قيمة مضادة للسرطان، ووجد الباحثون أن هذه المواد تتحكم في بروتينات معينة تساعد على قتل خلايا سرطان البروستاتا، فأنا هذا العنصر السحري يمنع أيضًا انتشار السرطان.

2: يساعد الزنجبيل في محاربة الخلايا السرطانية

يحفز إنتاج الخلايا المناعية البلعمية التي تحارب الأورام السرطانية بشكل مباشر.

3: يساعد الزنجبيل على وقف نمو الخلايا السرطانية

ويؤكد الباحثون أن مستخلص الزنجبيل له تأثير كبير في وقف نمو الخلايا السرطانية، وأيضًا أن الزنجبيل يحفز موت خلايا سرطان البروستاتا.

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