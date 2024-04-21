السر في السعرات الحرارية.. طريقة بسيطة لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون شارك فيها مرضى يعانون من السكري والسمنة أن تناول الطعام المرتبط بالوقت ونمط الأكل المعتاد أدى إلى فقدان الوزن، عندما ظلت السعرات الحرارية ثابتة.

ولا يشترط استهلاك معظم السعرات الحرارية صباحا أو مساءا، مما يشير إلى أن السعرات الحرارية الإجمالية قد تكون أكثر أهمية من توقيت الوجبة، عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

تم عرض النتائج في الجلسة العلمية العامة الافتتاحية للاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأطباء الطب الباطني لعام 2024، المنعقد في بوسطن بين 18 و20 إبريل.

وطلب فريق البحث من جامعة جون هوبكنز من 41 مشاركا في تجربة الأكل المقيد بالوقت تناول الأكل فقط بين الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، واستهلاك معظم السعرات الحرارية قبل الساعة 1 ظهرا كل يوم.

ولكن تناولت مجموعة نمط الأكل المعتاد نفس القدر من السعرات ما بين الساعة 8 صباحاً ومنتصف الليل، واستهلكت معظم السعرات الحرارية بعد الساعة 5 مساء كل يوم.

وبعد 12 أسبوعا، فقدت المجموعتان نفس الوزن، ولم تكن هناك اختلافات حقيقية في نسبة الجلوكوز أثناء الصيام، أو محيط الخصر، أو ضغط الدم، أو مستويات الدهون.

ويمكن أن يساهم تقييد وقت الطعام البعض على خفض استهلاك السعرات الحرارية، والتي يلعب مقدارها العامل الحاسم في خفض الوزن.

اقرأ أيضا:

رد فعل غريب من امرأة تخون زوجها- لن تتوقع ماذا فعلت (فيديو)

تأثيرات مفاجئة وصادمة لاقتران المشترى وأورانوس.. ما علاقته بأسعار الذهب والدولار؟

هل أدوية الضغط تؤثر على القدرة الجنسية للرجل؟.. حسام موافي يكشف

ضيف ثقيل على سفرتك.. 5 أطعمة تصيبك بـ تليف الكبد

قبل الإصابة بـ 30 يوم.. علامات غير متوقعة للنوبة القلبية