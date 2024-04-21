أفضل طريقة لتخزين الكرنب.. «هيبقى زي الطازج لشهور»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكرنب من أنواع المحشى المفضلة لدى الكثيرين، فالبعض يحرص على تخزينه قبل انتهاء موسمه لتناوله في فصل الصيف، ولكن قد يتغير طعمه ما يجعل الأمهات يبحثن عن الطرق الصحيحة لتخزينه لتجنب تجليده، ونتيجة لذلك نستعرض، في هذا التقرير أفضل طريقة لتخزين الكرنب في الفريزر.

أفضل طريقة لتخزين الكرنب

وتوجد العديد من الطرق التي يجب اتباعها عند تخزين الكرنب وفقا لما ذكره موقع سي بي سي سفرة والتي منها:

في البداية يجب اختيار كرنب جيد وفحصه للتأكد من عدم وجود عيوب.

بعد ذلك يغسل الكرنب بشكل جيد تحت الماء البارد وتقطيعه إلى قطع أو شرائح حسب الرغبة.

وضع القطع المقطعة على منشفة نظيفة لتجفيف الزائد من الماء.

وضع الكرنب في أكياس حتى يتجمد.

هناك بعض النصائح التي يفضل اتباعها عند تخزين الكرنب ومنها تجنب ترك الهواء في العبوة قبل تخزين الكرنب في الفريزر، وذلك لأن الهواء يساهم في فقدان جودته، ومن الضروري استخدام أكياس فريزر تكون محكمة الغلب لمنع تسرب الهواء او الرطوبة، فضلا عن عدم وضع أطعمة ذات رائحة نفاذة في الفريزر إلى جانب الكرنب لأنه يمتص الروائح الأخرى.

ولتجنب سواد محشي الكرنب، يجب لفه وحفظة بطريحة صحيحة في الفريزر بعد سلقه، كما يجب متابعة تسوية محشي الكرنب، حيث يوضع على نار عالية في بداية التسوية حتى تغلي المرقة مع الكرنب ثم تهدأ النار ومن الضروري عدم وضع كمية كبيرة من معجون الصلصة على مرقة تسوية الكرنب لأنها تعمل على تغير لونه إلى اللون الأحمر أو ربما البني المسود إذا احترق قليلا.

أسرار محشي الكرنب