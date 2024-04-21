الامارات | دبي وقلبها النابض بالحيوية والأحلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كعادتها، تخطف دبي الأضواء، وتتجه إليها عيون الجميع.. وهنا قلب المدينة النابض بالحياة والحركة التي لا تهدأ على مدار الساعة.. المدينة ذات المعالم الشامخة، وأرض الفرص التي تكتب مع كل تحدٍّ فصلاً جديداً في كتاب الإنجاز، تملأ جنباتها - بعد ساعات قليلة من المنخفض الجوي - الحيوية والشمس المشرقة، لتبدو مبانيها الأيقونية، وفي مقدمتها أعلى بناء شيّده الإنسان، برج خليفة، أشد سطوعاً، وشوارعها التي يُضرب بها المثل في النظافة أكثر جمالاً، وعامرة بأصوات المترو والمركبات، وأحلام بشر بكل الألوان يقيمون فيها، وكذلك الذين يطمحون على البعد لزيارتها يوماً ما.