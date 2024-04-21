دراسة: هذه الوظائف تساهم في الحد من شيخوخة الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى جامعة أوسلو أن الوظائف التي تتحدى العقل تساهم في الحد من شيخوخة الدماغ وتجعلها أكثر رشاقة.

وكلما كان عمل الدماغ أكثر صعوبة في أداء وظيفته، قلت احتمالية إصابة الشخص بمشكلات الذاكرة والتفكير فيما بعد.

وحلل الباحثون بيانات 7 آلاف شخص في 305 مهنة مختلفة بالنرويج، وفقا لموقع "هيلث داي".

وقسم الباحثون المشاركين وفق مدى تأثير كل وظيفة على الدماغ والجسم، وتم تصنيفهم في 4 مجموعات، حسب روتين عملهم، وما إذا كانت الوظيفة تتطلب المزيد من المهارات اليدوية أو قوة العقل.

وبعد سن الـ 70، أصيب 42% من أصحاب الوظائف التي لا تتحدى العقل بضعف إدراكي خفيف، بينما أصيب 27% فقط ممن يعملون في وظائف تتطلب قوة العقل بهذا الضعف.

وتبين أن المجموعة التي تتطلب وظائفها قدراً أقل من التفكير معرضة بشكل عام لخطر الإصابة بضعف إدراكي معتدل بنسبة 66%، مقارنة بالمجموعة التي تتطلب وظائفها الكثير من عمل الدماغ.

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