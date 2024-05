بسيطة ومضمونة.. حيلة تخلصك من بقع العرق في الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - العرق أمر طبيعي خلال فصل الصيف، لكن البقع الصفراء التي يتركها على الملابس قد يصعب إزالتها في الغسالة وتحتاج إلى طرق معينة للتخلص منها.

وكشفت التيك توكر نيكول ميكالوك عبر حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك"،عن حيلة للتخلص من هذه البقع خلال 60 دقيقة فقط من خلال نقعها بالماء البارد لمدة ساعة مع إضافة القليل من الخل وصودا الخبز.

وأشارت نيكول أن الملابس ستعود جديدة تماما، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وعادة يستخدم صودا الخبر لإزالة البقع لأنه يساعد على تنظيم مستوى الأس الهيدروجيني في مياه الغسالة، حيث يضاف على منظف الغسيل ليخفف من البقع المتراكمة على الغسيل، كما يقلل من البكتيريا.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا عبر حسابها، مع الكثير من التعليقات المثنية على طريقتها بناء على تجريب هذه الوصفة، واعتبر آخرون أنها قدمت لهم حلاً أنقذ ملابسهم من الرمي في القمامة.

يعتبر خبراء الصحة تأكيدهم أن التعرق أمر طبيعي، ويشكل دليلاً أن الأجسام تعمل بشكل صحيح، وربطوا ظهور البقع الصفراء على الملابس باستخدام مزيلات عرق غير مناسبة تحتوي على الألومنيوم.

@nicolemikaluk truly didnt think this would work but it did