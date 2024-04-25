إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: تكشف أمر خطير في حليب الأبقار



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجود أجزاء غير نشطة من بقايا فيروس إنفلونزا الطيور في الحليب المبستر المجمع من الأبقار الحلوب في ثماني ولايات، وذلك يشير إلى إصابتهم به، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The Hill.

وشددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية على أن البقايا "لا تمثل فيروسا فعليا"، وبالتالي لا تشكل خطرا على صحة المستهلكين.

وكتبت إدارة الغذاء والدواء: "حتى الآن، لم نر أي شيء من شأنه أن يغير تقييمنا بأن إمدادات الحليب التجاري آمنة"، مستشهدة بعملية البسترة و"تحويل أو تدمير الحليب من الأبقار المريضة"، نقلا عن روسيا اليوم العربية.

وحسب العلماء فإنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الناس يمكن أن يصابوا بالفيروس عن طريق استهلاك الأطعمة المبسترة، أو المعالجة بالحرارة، أو المطبوخة بشكل صحيح.

وتقوم إدارة الغذاء والدواء باختبار العينات في جميع أنحاء البلاد، لكن المسؤولين لم يذكروا مصدر العينات الإيجابية.

في حين أن الفيروس تسبب في وفيات جماعية للطيور البرية ومجموعات الحيوانات الأخرى - حتى أنه قتل الآلاف من أسود البحر في أمريكا الجنوبية - فإن الأعراض الأكثر شيوعا في أبقار الحلوب تضمنت انخفاض كمية الحليب المنتجة وانخفاض الشهية، وفقا للإدارة.

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