علامة في لسانك دليل على مشكلات صحية خطيرة.. هل تشعر بها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

متلازمة حرق الفم (BMS)، المعروفة أيضا باسم حرق اللسان، هي حالة يشعر فيها المصاب أن لسانه وسقف فمه كأنهما يحترقان.

مشكلات يشير إليها حرق اللسان

جفاف الفم:

قد يحدث بسبب تناول بعض الأدوية أو مشكلات صحية في الغدد التي تنتج اللعاب، أو الآثار الجانبية لعلاج السرطان، وفق ما ذكر موقعا "webmd" و"mayoclinic".

الحالات المرضية الفموية:

العدوى الفطرية في الفم التي تسمى سلاق الفم، أو التهاب الحزاز المسطح الفموي، أو اللسان الجغرافي، وهو مرض فطري يظهر على شكل بقع بيضاء في جوف الفم، وفي هذه الحالة يكون اللسان أشبه بالخريطة.

تلف الأعصاب:

يؤثر على منطقة اللسان التي تتحكم في التذوق والألم، وهناك علاقة بين حرقة الفم وتغيرات التذوق.

ارتجاع حمض المعدة:

قد يكون سبب حرق اللسان ارتجاع حمض المعدة (الارتجاع المعدي المريئي GERD).

اضطرابات الغدد الصماء

قد يؤدي الإصابة بداء السكري أو قصور الغدة الدرقية لمتلازمة الفم الحارق.

تهيج الفم الشديد

ينتج عن تنظيف اللسان بالفرشاة بشكل مفرط أو بقوة أو الإفراط في استخدام غسول الفم، أو تناول الكثير من الأطعمة أو المشروبات الحمضية.

مضاعفات ناتجة عن حرقان اللسان

مشكلات النوم أو صعوبة تناول الطعام أو القلق أو الاكتئاب.

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